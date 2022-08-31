المصري: حسام حسن رحل بنهاية عقده.. ونستعد لمرحلة جديدة (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن عقد حسام حسن المدير الفني السابق للفريق انتهى بنهاية الموسم المنصرم، وأشار إلى أن الفريق يستعد لمرحلة جديدة.

وقال نائب رئيس المصري في تصريحات لمصراوي: "تم توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه صباح اليوم الأربعاء، كان هذا قرار مجلس الإدارة".

وأضاف: "عقد حسام حسن انتهى مع نهاية الموسم الماضي، ونحن مقبلين على مرحلة جديدة لها متطلباتها وشكلها الجديد".

وأتم: "لم يتم تحديد البديل، والأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع بحضور كامل أبو علي (رئيس النادي) لفتح هذا الملف".