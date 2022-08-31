فيتوريا يتحدث عن.. توظيف زيزو.. حل أزمة الظهير الأيمن.. وسبب انضمام لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تحدث روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، عن أكثر من ملف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الكرة.

وقال فيتوريا في تصريحات للصحفيين :"توظيف أحمد سيد زيزو في مركز محمد صلاح؟ نمتلك لاعبين من أصحاب الامكانيات، لكن سيتم توظيف كل لاعب عندما أراهم في التدريبات".

وتابع :"من الصعب توظيف اللاعبين إلا بعد أنا أراهم وجهًا لوجه وأيضًا مشاركتهم في المباريات الودية".

ووجه فيتوريا رسالة للاعبين :"لابد من امتلاك عقلية البطل وعقلية البطل تأتي بمن يريد الفوز، نمتلك لاعبين جيدين لكن ننتظر رؤيتهم في المنتخب".

وعن أزمة مركز الظهير الأيمن، كشف فيتوريا عن خططه :"في كل منتخب يكون هناك مراكز أقوى من الأخرى، لاحظت التغيير في مركز الظهير الأيمن ومشاركة أكثر من لاعب"

وواصل :"في الفترة المقبلة سنختبر أكثر من لاعب وسنحاول التفكير لاختيار أفضل الحلول وأعتقد أننا سنحصل على حلول لذلك".

ملف آخر تحدث فيتوريا وهو سبب انضمام لاعبي الأهلي، ليوضح :"انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب بسبب خبراتهم، وأيضًا بسبب حصولهم على الراحة في الفترة الماضية".

وأكمل :"المنتخب يشهد تواجد 11 لاعبًا جديدًا لذلك لابد من تواجد لاعبين من أصحاب الخبرات".

وأنهى :"أريد رؤية اللاعبين القدامى وأيضًا اللاعبين الذين سينضموا للمرة الأولى".

وكان فيتوريا أعلن قائمة منتخب مصر، الأربعاء، حيث ضمت القائمة الأولية 24 لاعبًا محليًا على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية 17 سبتمبر.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراتين وديتين ضد النيجر وليبيريا.