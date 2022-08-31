الامارات | في أول قرار له.. الرئيس الجديد للمصري يقيل حسام حسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال نادي المصري لكرة القدم مدربه حسام حسن والجهاز الفني اليوم، حسب ما أعلن مجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي. واستقر مجلس إدارة المصري وبإجماع كل الاعضاء في اجتماعه توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة حسام حسن وجهازه المعاون والإداري والطبي على ما قدموه للنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وتُعد هذه الخطوة أولى قرارات مجلس إدارة المصري الجديد غداة انتخابه من الجمعية العمومية، وفاز كامل أبو علي بمنصب رئيس النادي بالتزكية. يُذكر أن المصري البورسعيدي خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام المقاولون العرب 1-2 أمس على ملعب برج العرب، منهياً الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة. وبدأ أبو علي رحلة البحث عن مدير فني أجنبي خلال الفترة الحالية تمهيداً لقيادة الفريق.

وتولى حسام حسن (56 عاماً) قيادة المصري اربع مرات، كانت الأولى عام 2008 بعد اعتزاله مباشرة وأنقذه من الهبوط في عهد رئيس المصري الأسبق الراحل سيد متولي واستمر حتّى بداية موسم 2008-2009. وعاد المهاجم الدولي السابق مجدداً لقيادة المصري موسم 2011-2012 قبل أن يقرر التخلي عن منصبه عقب أحداث ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعاً من جماهير الاهلي. قبل أن يعود لولاية ثالثة بداية عام 2016 ليقود الفريق لوصافة الكأس المحلية والتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية قبل رحيله إلى بيراميدز مطلع عام 2019. وكانت الولاية الرابعة الأخيرة لمهاجم الأهلي والزمالك والمصري السابق قبل شهرين فقط حيث نجح في انقاذ الفريق من الهبوط إلى الثانية.