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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ، المحترف بصفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الممتاز لكرة القدم.

يحتل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، المركز التاسع في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليًّا برصيد ٥ نقاط، بعد بداية متواضعة إثر تعادله في أول جولتين مع فولهام، وكريستال بالاس، وخسارته في الأسبوع الثالث أمام مانشستر يونايتد٢-١، ثم حقق أول فوز له في الجولة الماضية على بورنموث بتتيجة ٩-٠ .

فيما يأتي نيوكاسل في المركز السابع رصيد ٦ نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون
أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد
جوردان هندرسون - فابينيو - هارفي إيليوت
لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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