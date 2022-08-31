شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن صفقة إبراهيما نداى: أسد التيرانجا جاهز لبدء مهامه مع النادى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن انضمام السنغالى إبراهيما نداى إلى الفريق الأبيض حيث نشرت الصفة صورة للاعب معلقة عليها:" أسد التيرانجا إبراهيما نداي جاهز لبدء مهامه مع نادي الزمالك".

وخاص إبراهيما نداى، الموسم الماضى، بقميص لوزيرن السويسرى 35 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفاً، ولعب فى الدورى المصرى، ضمن صفوف وادى دجلة قبل انتقاله لنادى لوزيرن.

كما لعب نداى ضمن صفوف فريق وادى دجلة على فترتين، الأولى كانت من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017، ثم رحل وعاد مرة أخرى يناير 2018 واستمر حتى أغسطس 2019، أى أنه تواجد مع وادى دجلة لحوالى موسمين ونصف.

وشارك مع وادى دجلة خلال هذه المدة فى 75 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 13 آخرين.

ولعب إبراهيما نداى بقميص وادى دجلة 5 مباريات أمام الأهلى، لم ينجح خلالها فى تسجيل أى هدف بمرمى المارد الأحمر، وتمكن من صناعة هدف واحد فى مباراة بنتيجة 4-1 لصالح الأهلى.

فيما ظهر إبراهيما نداى مع وادى دجلة أمام الزمالك فى 3 مباريات فقط، نجح خلالها فى المساهمة بـ3 أهداف، بواقع تسجيل هدفين وصناعة هدفا آخر.