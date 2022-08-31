شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. البنك الأهلي يعلن تجديد الثقة في خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تجديد الثقة في خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بعد أن قدم الفريق أداء مميز خلال مشواره في بطولة الدوري وتحقيق المركز السابع والوصول إلي دور الثمانية في مسابقة كأس مصر .

وأكد اللواء أشرف نصار أن فريق البنك الأهلي متمسك بتحقيق هدفه بالوصول إلي المربع الذهبي الموسم المقبل والوصول إلي أبعد نقطة في مسابقة كأس مصر.

ومن جانب أخر نجح مسئولى البنك الاهلى من التعاقد مع أحمد توفيق في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بعد نهاية عقده مع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة الى فريق البنك الاهلى صباح اليوم بصفة رسمية والحصول على شيك بمقدم التعاقد معه .