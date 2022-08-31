شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا : يجب تشجيع اللاعبين الشباب على الاحتراف ..وهناك 4 مبادئ للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب رغم عدم مشاركتهم مع الفريق في الفترة الأخيرة، نظراً لامتلاكهم خبرات كبيرة، متمنيا أن فترة الراحة التي حصل عليها لاعبي الفريق الأحمر تساعدهم للعودة إلي مستواهم الحقيقي.

وأوضح فيتوريا فى المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة: "بنفكر للمدى البعيد ولذلك أنظر دائمًا على منتخبات الشباب، وجميع اللاعبين تحت المتابعة والمعيار الأول للاختيار إنه يكون عنده الإمكانيات والقدرات"

وأكد فيتوريا أن هناك 4 مبادئ هامة للنجاح ويجب وضعهم في الاعتبار وهم "أولا حب البلد ثانيا احترام الزملاء واحترام العمل الجماعي، ثالثا التعاون بين كل الأندية مع المنتخب ورابعا اللعب الجيد مع الأندية والمنتخبات".

وتابع: "المحترفون المصريون أقل من منافسينا الأفارقة، وهذه أزمة ولكن يوجد حل بأن نعمل علي تطوير أداء المنافسات المحلية، وتجهيز لاعبين صغار ونساعدهم على الاحتراف في أوروبا".

وأضاف: "في جميع منتخبات العالم توجد ظاهرة قوة مراكز على حساب مراكز اخرى، والظهير الأيمن في منتخب مصر تغير عليه اكثر من لاعب في الفترة الأخيرة بالمنتخب، لكن مستقبلا سيتم تجريب لاعبين في هذا المركز وهناك فرصة للمواهب الجديدة في المنتخب ونسعى لايجاد حلول لهذه المشكلة".

وأردف : "اللاعب المصري يحتاج لعقلية البطل، وهذه العقلية هي الشغف بتحقيق الانتصارات مستقبلا، وليس اللاعب الذي حقق الانتصارات في الماضي نحتاج لاعبين لديهم شغف كبير لتقديم الاضافه للمنتخب"، وتابع "السن ليس معيار اختياراتي في المنتخب، هناك عامل اهم هو القدرة على التمييز".

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل ..

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف .