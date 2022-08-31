شكرا لقرائتكم خبر عن عبر رسائل " واتس اب " فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لمعسكر الفراعنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم فيديو للبرتغالى روى فيتوريا بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك المدير الفني لمنتخب مصر و أعلان قائمة اللاعبين للانضمام الى معسكر الفراعنة القادمة و بطريقة مبتكرة عبر رسائل واتس اب .

و أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل ،على أن يتم الإعلان عن أسماء المحترفين الأولية يوم 4 سبتمبر ، ثم القائمة النهائية يوم 17 سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية ، وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين .

كالتالي : محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف .