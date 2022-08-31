فاركو يعلن استمرار الميدا ..وسداد 23 مليون جنيه للزمالك ثمن شراء صبحي ومرعى

القاهرة - سامية سيد - اعلن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو استمرار البرتغالي نونو الميدا المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

وقال عاطف حفني في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة اون سبورت اف ام:" هناك حالة دهشة من قرار إيقاف القيد لفاركو ولكننا لدينا لاعبين مميزين وشباب واعد".

وتابع مدير الكرة في فاركو :" نونو الميدا مستمر مع الفريق بالموسم الجديد وسنظهر بشكل أفضل"

وكشف عاطف حنفي، إن ناديه دفع 23 مليون جنيه لنادي الزمالك لتفعيل بند شراء محمد صبحي وياسين مرعي ".

كان مسئولو فاركو تعاقدوا مع محمد صبحى فى بداية الموسم كإعارة لمدة موسم مع أحقيتهم فى شرائه بشكل نهائى نهاية الموسم مع دفع مبلغ 20 مليون جنيه للزمالك وهو ما تحقق بعدما تألق الحارس الدولى وشارك مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بالكاميرون، كما فعلوا بند شراء ياسين مرعى مقابل 3 ملايين جنيه، لينتظر الزمالك انتعاش خزينته بـ 23 مليون جنيه.