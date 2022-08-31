شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة المحترفين الأحد المقبل.. والقائمة النهائية 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، إعلان قائمة أسماء المحترفين الأولية يوم 4 سبتمبر المقبل، ثم القائمة النهائية يوم 17 سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل .

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف .