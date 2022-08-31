شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تجديد التعاقد مع تاكيس جونياس لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تجديد التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس ليبقى على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي لمدة 3 سنوات قادمة.

وتولى تاكيس جونياس مهمة قيادة فريق نادي بيراميدز في 27 أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

أوضح المهندس ممدوح عيد أنه ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق خلال السنوات المقبلة، ولاستكمال ما بدأته الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني خلال الموسم الماضي، تقرر تجديد عقد المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس ولمدة ٣ سنوات أخرى، موضحا أن الإدارة تنظر للمستقبل وبالتالي كان قرار التعاقد الطويل مع المدرب.

شدد الرئيس التنفيذي على أن تاكيس يعلم جيدا أهداف وخطط إدارة بيراميدز خلال السنوات المقبلة، وأثبت نجاحا كبيرا مع الفريق خلال فترتين تعاقد فيهما مع النادي لتولي المسئولية، وبالتالي فإن النظر للمستقبل كان على رأس أولويات الإدارة لاستكمال طريق النجاح والوصول للأهداف المطلوبة، وأنهى حديثه متمنيا التوفيق للمدير الفني وجهازه المعاون خلال السنوات المقبلة.