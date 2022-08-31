شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا : جميع المؤشرات تؤكد تواجد محمد صلاح في معسكر المنتخب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من اللاعبين الهامة في منتخب مصر ومن أفضل لاعبي العالم .

وأوضح فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة : "محمد صلاح من اللاعبين المهمين للمنتخب وجميع المؤشرات بتقول إنه هيكون متواجد في المعسكر القادم"

وعن اختياره لمواجهة النيچر وليبيريا، قال فيتوريا "في المعسكر المقبل سيكون هناك عناصر إمكانيتها مختلفة، ولاعبين بذلوا مجهود كبير، وهناك لاعبين لن يكونوا في أفضل حالتهم، الأهم حالياً مواجهة فرق من أفريقيا ونحتك بيها".

وتابع فيتوريا : "لن اختار مدرب مصري في الجهاز لمجرد إنه متواجد فقط، سواء مصري أو غير مصري ، لابد أن يضيف للجهاز الفني " ، مضيفاً "احتاج مواصفات معينة حتي يضيف المدرب المساعد في المنتخب والأهم الصفات الشخصية لإني هتعاون معه ".

وعن الغاء ودية الارجنتين .. علق فيتوريا "كان مخطط مواجهة الأرچنتين ولكن الاتفاق لم يكتمل والمهم حاليا نحتك بفرق أفريقية" ، مضيفاً "اتعامل مع المدربين البرتغاليين في مصر مثلهم مثل مدربي اندية الدوري المصري" وأردف : "هدفنا اننا نضع خطة لتفادي إجهاد اللاعبين، وتمكنا من وضع أچندة جيدة متوازنة مع الموسم الجديد حتي نتفادي اجهاد اللاعبين ، ومن الجيد معرفة الدوري الجديد هيبدأ امتى وهينتهي امتى".

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل ..

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف .