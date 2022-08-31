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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما يواجه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء.

ما هو موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي؟

ويمتلك ليفربول 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين وخسارة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق مركزين خلف نيوكاسل العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنقل قناة "beIN Sports 1 Premium" مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

أرسنال - 12 نقاط

مانشستر سيتي - 10 نقاط

توتنهام - 10 نقاط

برايتون - 10 نقاط

ليدز يونايتد- 8 نقاط

أدلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، بـ6 اعترافات مثيرة عن أمور يفضلها داخل وخارج الملعب.

محمد صلاح، المتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2022، أجرى مقابلة مع رابطة اللاعبين المحترفين (الجهة المانحة للجائزة) أكد فيها أن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2022 هو أفضل إنجاز في مسيرته الاحترافية من وجهة نظره.



وكان صلاح (30 عاما) حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في موسم 2018-2019، حيث سجل في النهائي الذي حسمه "الريدز" لصالحه أمام توتنهام بنتيجة 2-0.

وعن اللاعب الذي كان يفضل مزاملته في الملعب قال: "رونالدو (البرازيلي)، هناك أيضا زين الدين زيدان وستيفن جيرارد".

صلاح تلقى سؤالا عن الممثل الذي يفضل أن يجسد شخصيته في عمل فني، فأجاب: "أنا أحب كيفن هارت، يجعلني أضحك كثيرا، لكنني سأختار رامي مالك".

وكشف النجم المصري خلال المقابلة التلفزيونية المثيرة أن كلمته المفضلة باللغة العربية هي "شكرا".

وأضاف صلاح أن وجبته المفضلة هي الكشري، مشيرا إلى أنه يستطيع إعدادها بنفسه، لكنه يفضل شراءها جاهزة.

وفي ختام تصريحاته، كشف محمد صلاح أنه يحب لعب التنس، وهي التي تشهد تفوقه على ترينت ألكسندر أرنولد، زميله في صفوف ليفربول.

جدير بالذكر أن صلاح يقضي حاليا موسمه السادس مع ليفربول، الذي انضم إليه في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك صلاح في الـ5 مباريات التي خاضها ليفربول في كل المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع يوسكو جفارديول، لاعب لايبزيج، في صفقة قياسية بتاريخ كرة القدم.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعد مصدرا موثوقا لأخبار الانتقالات، أكد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن تشيلسي وصل لمرحلة متقدمة في مفاوضاته مع لايبزيج بخصوص التعاقد مع يوسكو جفارديول، وأن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق لإتمام الصفقة.



وأشار رومانو إلى أن تشيلسي قدم عرضا رسميا بقيمة 90 مليون يورو للتعاقد مع يوسكو جفارديول، وهو ما سيجعله أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، متخطيا هاري ماجواير، الذي انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019 مقابل 87 مليون يورو.وفي حالة إتمام الصفقة، يُحتمل أن يستمر جفارديول مع لايبزيج، على أن ينتقل إلى تشيلسي في صيف عام 2023، أي بعد نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن المدافع الكرواتي انضم إلى لايبزيج في صيف 2021 قادما من دينامو زغرب مقابل 18.8 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وتبلغ قيمة جفارديول السوقية حاليا 35 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن.



وشارك جفارديول صاحب الـ20 عاما في 50 مباراة مع لايبزيج منذ انضمامه للنادي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8.