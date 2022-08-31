المصري البورسعيدي يعلن رحيل حسام حسن

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الأربعاء، عن رحيل حسام حسن من القيادة الفنية للفريق الساحلي، بجانب جهازه المعاون.

وفي مايو الماضي، تعاقد النادي المصري مع حسام حسن ليقود الفريق البورسعيدي في 15 مباراة خلال الموسم الحالي (2021 - 2022).

وصرح رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لموقع "مصراوي"، بأن المجلس قرر في اجتماعه توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفني والإداري والطبي.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة النادي خلال الساعات المقبلة اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

ونجح حسام حسن في قيادة المصري لتحقيق 6 انتصارات، بجانب 6 تعادلات و3 هزائم.

وكانت آخر مباراة لحسام حسن مع فريق المصري، أمس الثلاثاء، ضد المقاولون العرب وانتهت لصالح "ذئاب الجبل" بنتيجة (2-1) ضمن الأسبوع الـ34 بمسابقة دوري We المصري.

يشار إلى أن النادي المصري أنهى الموسم المنقضي في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.