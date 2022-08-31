شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعتذر عن الاستمرار مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش انه اعتذر لمجلس إدارة النادي عن استكمال مهمته الفنية للفريق في الموسم الجديد، مكتفيا بالفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية وحقق انجازا للنادي باحتلال المركز الرابع .

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين علي دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية ومتمنيا التوفيق لمجلس الادارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.

وقال انه يعتز بهذه التجربة ويفتخر بما حققه مع الفريق وسيظل داعما ومحبا لهذا الكيان لما وجده من دعم في توفير كل عناصر النجاح من قبل مجلس ادارة النادي.