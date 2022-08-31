شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: بدأت اختيار قائمة المنتخب بضم 85 لاعبا.. ومصر من الدول الجيدة فى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب يهدف لمتابعة كل اللاعبين في جميع الأندية دون استثناء". وأوضح فيتوريا فى المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة:" هذا المعسكر فرصة لجميع اللاعبين لاثبات قدرتهم على تمثيل المنتخب".

وتابع: "بدأنا بضم 85 لاعبا ثم تقليص القائمة الى45 بعدها تم الاستقرار على 23 لاعبا ودائما نركز على اختيار اجهز العناصر"، وأضاف: "مهم نحدد أهدافنا ونضع الخطط حتى 2026 يلزمنا طريقة وخطة لعب محددة نحاول تثبيتها في المعسكرات وسنعمل على هذا تدريجيا من معسكر لآخر".

وواصل: "مصر من الدول الجيدة التي تلعب كرة القدم، لكن تحتاج إلى بعض التطوير، واللاعب المصري يمتلك قدرات كبيرة"، مضيفا: "اللاعب في مصر لديه طاقة وشغف والفترة القادمة ستشهد استغلال هذه القدرات والمعسكرات المقبلة ستشهد الحكم على بعض اللاعبين بشكل اكثر اتقانا".

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر ،قوائمة اللاعبين المختارين، وموعد انطلاقه والوديات الخاصة بالفريق، ورؤيته خلال الفترة المقبلة.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل ..

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف .