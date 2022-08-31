شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وجوه جديدة بقائمة منتخب مصر .. شادى حسين و مدبولى و ميسى الاتحاد أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل ،على أن يتم الإعلان عن أسماء المحترفين الأولية يوم 4 سبتمبر ، ثم القائمة النهائية يوم 17 سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية .

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي : محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف .

وجاء أبرز الوجوه الجديدة لمعسكر منتخب مصر كل من : ناصر منسى ( البنك الاهلى ) ، محمود حمادة ( فاركو ) ، أحمد شريف ( فاركو ) ، مروان عطية ( الاتحاد السكندرى ) ، أحمد مدبولى ( الاسماعيلى ) ، أحمد عادل " ميسى " ( الاتحاد السكندرى ) ، شادى حسين ( سيراميكا ) ، عبد الرحمن مجدى ( الاسماعيلى ) ، كريم فؤاد ( الاهلى ) .