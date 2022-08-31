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خسارة رجال الطائرة أمام الأرجنتين فى بطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة فى ثالث مواجهاته ببطولة العالم المقامة حاليا  فى سلوفينيا فى ختام مشوار الدور الأول أمام   الأرجنتين بنتيجة 3/2   ، حيث تستمر المنافسة حتى يوم 11 سبتمبر القادم .

 

ولم يحالف الفراعنة الحظ فى  تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة فى أول مواجهتين أمام هولندا و إيران .

 

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكراً مغلقاً بسلوفينيا قبل انطلاق المنافسة، وترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

 

ويقع منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ضمن المجموعة السادسة ، بجانب منتخبات هولندا و الأرجنتين وإيران.

 

وتضم قائمة المنتخب النهائية كلا من: صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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