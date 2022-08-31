شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا : مواجهة النيجر وليبيريا في الفترة الثانية من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تواجد اللاعبين المحللين خلال الفترة الأولى من المعسكر.

وأوضح فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة:"بسبب ارتباطات اللاعبين المحترفين بمبارياتهم، ولاعبو الفرق التي تشارك في افريقيا سيتم اعفائهم من الفترة الأولى للمعسكر"

وتابع:في الفترة الثانية من المعسكر نواجه النيجر يوم 23 سبتمبر وليبيريا يوم 27 من الشهر ذاته، وسنتواصل مع المحترفين لابلاغهم بالمعسكر يوم 4 سبتمبر"

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر ،قوائمة اللاعبين المختارين، وموعد انطلاقه والوديات الخاصة بالفريق، ورؤيته خلال الفترة المقبلة.