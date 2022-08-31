شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا : فضلت عدم إعلان قائمة المنتخب في الأسابيع الأخيرة من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، انه فضل عدم اعلان قائمة المنتخب في الأسابيع الأخيرة حتى لا يؤثر على تركيز الفرق واللاعبين في مسابقاتهم المحلية"

وأوضح فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة:"اشكر كل الناس اللي حضرت وجهزت لاقامة معسكر المنتخب بالإسكندرية على اعلى مستوى من الاتقان"

وتابع:"الغرض الرئيسي من الفترة الأولى من المعسكر خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين والجهاز، والتعرف على اللاعبين عن قرب".

واكمل:"نهدف لتجهيز قاعدة كبيرة من اللاعبين لديهم خبرات مع المنتخب للدفع بهم وقت الحاجة".

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر ،قوائمة اللاعبين المختارين، وموعد انطلاقه والوديات الخاصة بالفريق، ورؤيته خلال الفترة المقبلة.