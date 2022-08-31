شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا : أهنئ جميع الفرق على مجهودها في الدوري.. وتقسيم المعسكر على فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن التحضير لمعسكر المنتخب المقبل قائلا:"اتوجه بالتهنئة لجميع الفرق المصرية على مجهودها في مسابقة الدوري التي انتهت امس، اهنئ الفرق التي حققت اهدافها والفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز"

وأوضح فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة:"اشكر جميع الأندية والمدربين على استقبالهم المميز لجهاز المنتخب، والمحادثات التي تمت بيننا لتطوير الكرة المصرية"

وواصل: "سيتم تقسيم المعسكر المقبل الى فترتين متتاليتين، الأولى من 13 إلى 17 سبتمبر والفترة الثانية من 17 حتى 27 من الشهر ذاته"