فيتوريا يعلن قائمة المنتخب الأول بدون المحترفين ولاعبي الزمالك وفيوتشر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من 13 حتي 27 سبتمبر المقبل ..

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف .