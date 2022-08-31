شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة: اكتساب الخبرات هدفنا الأكبر في كأس العرب.. ونحترم كل المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، أن الهدف الأهم بالنسبة له من المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر هو اكتساب لاعبيه الخبرات والوصول لأفضل مستوى،خاصة وأن الفريق مقبل على التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين والتي ستقام في الجزائر نوفمبر المقبل.

قال وهبة إن الفوز على السعودية ولبنان وسوريا والحصول على العلامة الكاملة في الدور الأول أمر جيد بالطبع، لكنه ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك وهو تراكم الخبرات لدى لاعبيه في هذه السن من أجل تشكيل شخصيتهم وفكرهم قبل خوض منافسات وارتباطات المرحلة المقبلة.

وعن مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العرب، قال المدير الفني إنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة وستكون مباراة منتخب مصر مع شقيقه المغربي المقبلة قوية في ظل امتلاك كلا المنتخبين عناصر مميزة.