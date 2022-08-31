شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى يرحل عن الطلائع بعد انتهاء تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الغانى جون أنطوى مهاجم طلائع الجيش عن فريقه بنهاية مباريات الدوري حيث كان تعاقد اللاعب مع الطلائع لمدة موسم واحد قادماً من بيراميدز ولم تحاول الإدارة تمديد تعاقده لخروجه من حسابات الجهاز الفني للطلائع بقيادة طارق العشرى.

وتمتد مسيرة جون أنطوي في الملاعب المصرية لأكثر من 10 أعوام حين كانت المحطة الأولى له عام 2012 مع فريق الإسماعيلي قادما من الدوري الغاني، كما أنه لعب للأهلي والمقاصة وبيراميدز قبل الطلائع، ليسجل بذلك واحدة من أفضل المسيرات لأي لاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري، حيث وصل عدد الأندية التي لعب لصفوفها لـ 5 بعد لعبه مع طلائع الجيش.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.