شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حجم إصابة النبريصى وأحمد أيمن بعد نهاية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفلسطيني خالد النبريصي مهاجم الإسماعيلي الشاب، لشد في العضلة الخلفية والتي على إثرها تم إستبداله خلال مواجهة طلائع الجيش، عقب مشاركته من مقاعد البدلاء فى بداية الشوط الثاني.

كما أصيب أحمد أيمن الظهير الأيمن للفريق، بشد في العضلة الضامة خلال نفس المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء فى ختام منافسات الدوري العام.

ويحتاج اللاعبان لفترة تأهيل تتراوح من عشرة أيام إلى أسبوعين حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي خاض أخر مبارياته هذا الموسم بمجموعة من الناشئين الواعدين وذلك تحت قيادة فنية لخالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي.