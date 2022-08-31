شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شهاب الدين أحمد الاستثناء من تضحية مانويل جوزيه بجيل الشباب في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج.

كواليس غرفة الملابس اليوم بطلها شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق والذي تمسك به البرتغالي مانويل جوزيه فور توليه قيادة الفريق للمرة الثانية في تاريخه مع القلعة الحمراء.

وكشف شهاب الدين أحمد في تصريحات لـ الخليج 365 إنه استمر مع البرتغالى مانويل جوزيه بعد توليه قيادة الأهلى رغم رحيل جيل كامل من الشباب وشارك معه في بطولة أفريقيا موضحا أنه كان يلعب بصفة مستمرة مع الساحر البرتغالى إلى أن أتى الإسبانى جاريدو ورحل عن الفريق الأحمر.

وفى سياق متصل قال عفروتو في تصريحات إعلامية إن رحيله عن القلعة الحمراء قبل سنوات جاء بسبب البرتغالى مانويل جوزيه مؤكدا أنه شعر بإحباط عندما طالب جوزيه بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الصاعدين خاصة أنه كان يُشارك قبل ها القرار.

وقال عفروتو، جوزيه سبب رحيلى عن النادى الأهلى وظلمنى بشكل كبير خلال فترة تواجدى معه بالقلعة الحمراء، لافتًا إلى أن جوزيه ظلم جيلا كاملا مع الأهلى وتسبب فى تدمير أكثر من موهبة كروية.

وأضاف عفروتو، "كنت ألعب بشكل جيد مع عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" بعد رحيل حسام البدرى عن تدريب الفريق"، لكن بعدما جاء جوزيه فى الولاية الثانية له، وطالب برحيل معظم الشباب كلهم باستثناء شهاب الدين أحمد.