فيتوريا يعلن موعد وديتي منتخب مصر ضد النيجر وليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خوض منتخب "الفراعنة" مباراتين وديتين ضد منتخبي النيجر وليبيريا.

وقال فيتوريا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي، والذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الودية الأولى ستكون ضد منتخب النيجر يوم 23 سبتمبر المقبل.

وأضاف، الودية الثانية ستكون ضد منتخب ليبيريا يوم 27 من نفس الشهر.

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة محلية مكونة من 24 لاعبًا، على أن يتم الاستعانة باللاعبين المحترفين والإعلان عن أسماء القائمة النهائية 17 سبتمبر. طالع التفاصيل

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أعلن التعاقد رسميًا مع فيتوريا بدلاً من إيهاب جلال والذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من منتخب كوريا الجنوبية وديًا بنتيجة (4-1).

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يخوض تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم في نسخة كوت ديفوار 2023.