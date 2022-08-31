رسميًا.. طارق العشري يعلن رحيله عن طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش، اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق في الموسم المقبل والاكتفاء بالفترة الماضية له.

وبحسب بيان رسمي نشره العشري، فإن قرر الرحيل عن تدريب الفريق العسكري، وتوجيه الشكر لمجلس إدارة النادي واللاعبين وجميع العاملين به على الدعم والمساندة في الفترة الماضية.

وأوضح العشري: "أعتز بالتجربة وافتخر بما قدمته مع الفريق وما تحقق، وسأظل داعمًا ومحبًا لهذا الكيان لما وجدته من دعم في توفير كل عناصر النجاح".

واختتم: "أكتفي بالفترة الماضية وتحقيق إنجاز للنادي باحتلال المركز الرابع في الترتيب النهائي للدوري المصري".

الجدير بالذكر أن طلائع الجيش نجح تحت قيادة طارق العشري في الحصول على المركز الرابع في الموسم المنتهي للدوري المصري، والذي أسدل الستار على مبارياته أمس، الثلاثاء.