روي فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن القائمة المحلية لمعسكر "الفراعنة" الذي يستمر بين يومي 13 و27 سبتمبر المقبل.

وتعد هذه أول قائمة للمدير الفني البرتغالي مع منتخب مصر، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي.

واقتصرت القائمة الأولية على لاعبي أندية الدوري المصري، في غياب المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية.

كذلك يغيب عن القائمة لاعبي الزمالك، الذي يستعد لمواجهة الهلال السعودي في "كأس لوسيل" يوم 9 سبتمبر، بجانب مواجهة إلكت سبور في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء الأولى للاعبين المحترفين الأولية يوم 4 سبتمبر، ثم القائمة النهائية يوم 17 من الشهر نفسه، عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كشف في تصريحات سابقة ليلا كورة عن تفاوضه مع كل من النيجر وليبيريا والسودان لخوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

خط الدفاع: عمر جابر - أسامه جلال - علي جبر - محمد حمدي - (بيراميدز) - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف (الأهلي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل دونجا - إسلام عيسى - (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - محمد حمادة (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - أحمد عادل (الاتحاد).

خط الهجوم: شادي حسين (سيراميكا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو).