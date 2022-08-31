المصري يعلن رحيل حسام حسن وجهازه المعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق الرفاعي:

أعلن نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، اليوم الأربعاء، رحيل حسام حسن من القيادة الفنية للفريق الساحلي بجانب رحيل جهازه المعاون.

وكان النادي المصري تعاقد مع حسام حسن في مايو الماضي، ليقود الفريق البورسعيدي في 15 مباراة خلال الموسم الحالي (2021 - 2022).

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن المجلس قرر في اجتماعه توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفني والإداري والطبي.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة النادي خلال الساعات المقبلة اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وحقق حسام حسن ست انتصارات مع المصري بجانب ست تعادلات وثلاث هزائم.

وكانت آخر مباراة لحسام حسن مع فريق المصري، أمس الثلاثاء، ضد المقاولون العرب وانتهت لصالح "ذئاب الجبل" بنتيجة (2-1) ضمن الأسبوع الـ34 بمسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن المصري أنهى الموسم المنقضي في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.