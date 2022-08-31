أرسنال يستهدف لاعب بالميراس لتعويض النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تحرك نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع دانيلو لاعب وسط بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن أرسنال قدّم عرضا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني إلى بالميراس لضم دانيلو، حيث يأمل في إتمام الصفقة في الساعات المتبقية في الميركاتو الصيفي الحالي، الذي يغلق أبوابه في إنجلترا في منتصف الليل.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية رفض العرض من قبل بالميراس، الذي يسعى للحصول على 21.5 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات دانيلو صاحب الـ21 عاما.

ويسعى أرسنال لسد الثغرة في خط الوسط، بعد تعرض محمد النني لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان موقع "ذا أثليتيك" كشف أمس الثلاثاء عن تعرض محمد النني لإصابة خطيرة لم يتم تحديدها، فيما قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لمصراوي إنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وبجانب النني، يغيب عن أرسنال أيضا الغاني توماس بارتي، الذي يعاني من مشكلة عضلية.