يوسف لمصراوي: موقفان أثبتا أن وليد سليمان "لاعب يشبه الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

"لاعب يشبه الأهلي".. هكذا علق محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على وليد سليمان، بعد اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم.

واختتم النادي الأهلي مشواره ببطولة الدوري بالفوز برباعية نظيفة في شباك سيراميكا كليوباترا، ليبقى في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وأقامت الجماهير تكريما خاصا لوليد سليمان في المدرجات لتوديعه بعد قراره بالاعتزال، والذي كشف عنه منذ فبراير الماضي، بعد تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية.

وكشف يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي، عن دور وليد سليمان مع الأهلي خلال 11 سنة قضاهم الحاوي بقميص الفريق الأحمر، وتوج خلالهم بالكثير من الألقاب المحلية والأفريقية.

وأوضح المدير الفني السابق للأهلي، أن وليد سليمان أنقذ الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي توج بها الأهلي عام 2013، بعدما نجح في تسجيل هدف فوز الفريق الأحمر بالجولة الثالثة على حساب ليوبارد الكونغولي، بعد هزيمة وتعادل في دور المجموعات.

وسرد يوسف: "خلال تلك البطولة، عانى وليد سليمان من إصابة في الركبة، ولكنه أصر بروح وحماس على استكمال البطولة نظرا لصعوبتها، قبل الحصول على إذن بعد التتويج باللقب القاري، لإجراء الجراحة".

وأكمل نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق: "وليد سليمان له العديد من الأهداف التي ساهمت في الكثير من البطولات للنادي الأهلي، أبرزها بالطبع هدفه في شباك الترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012".

وأضاف يوسف: "كنت أتمنى أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2018 أمام الترجي التونسي، لإهدائها لوليد سليمان بعد قيادته للفريق خلال تلك البطولة، ومساهمته الكبيرة في وصول الفريق حتى المباراة النهائية".

وعدد مميزات الحاوي، الشخصية والمهارية، مؤكدا أنه على المستوى الشخصي أحد أقرب اللاعبين له، بجانب دوره في قيادة الفريق وداخل غرف الملابس، بالإضافة إلى دوره الفني حين لعب في مركز الظهير الأيسر أمام ليوبارد بدوري أبطال أفريقيا بعد إصابة وليد سليمان، ليقوم بدوره بامتياز.

وأشار إلى أن وليد سليمان كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلي أثناء تواجده مع فريق بتروجيت ولكن تمسك الفريق به، قبل أن يقنع مسؤولو الأهلي نظرائهم في إنبي للحصول على خدمات الحاوي في صيف 2011، ليصبح لاعبا مع الفريق الأحمر.

واختتم يوسف أمنيته بأن يقدم الأهلي ما يليق باسم وليد سليمان، بعد السنوات الطويلة التي قضاها مع الفريق.