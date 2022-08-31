نبيه: قرار رحيل محمد صبحي "كارثي".. وسأكون حزينًا إذا انتقل للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك، أن قرار رحيل محمد صبحي حارس الفريق السابق إلى صفوف فاركو "كارثيًا" على حد قوله.

وقال نبيه في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"مَن اتخذ قرار رحيل محمد صبحي "كارثي"، وقتها الإدارة قالت إن الزمالك يحتاج للأموال".

وتابع :"الزمالك في هذا الوقت "اللاعب أهم من الفلوس"، حاليًا اللاعب ليس ملكنا وخسرناه".

وعن رأيه في انتقال محمد صبحي إلى صفوف الأهلي، كشف :"هزعل لو محمد صبحي انتقل للأهلي".

وواصل :"اللاعب انت "نجمته"، صحيح أنه لم يلعب معنا، لكن كنّا نرى أنه لاعب مستقبل للزمالك".

وأنهى :"حاليًا محمد عواد أفضل حارس في مصر، وأتمنى تواجد حارس و2 و3 بالنظر إلى كم البطولات".

وكان محمد صبحي انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق بتروجيت في صيف 2019.

صاحب الـ23 عامًا خاض تجربة على سبيل الإعارة مع فريق الاتحاد السكندري موسم (2020 - 2021).

وانتقل صبحي إلى صفوف فاركو في صيف 2021 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي وهذا ما تم لينتقل اللاعب مقابل 20 مليون جنيه.