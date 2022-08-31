مدرب الأهلي الجديد.. فايلر اعتذر وكيروش رفض وخليلوزيتش خارج الحسابات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقف إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من استمرار البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الحالي للفريق من عدمه، وذلك بعد ختام بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم"، إن السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي الأسبق، اعتذر عن تدريب المارد الأحمر مرة أخرى، "مؤكداً أنه لا يفضل العودة مجددا لتدريب النادي الأهلي".

وعن المفاوضات مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، أوضح شوبير أن المدرب رفض تماماً فكرة تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، بسبب أزمته مع اتحاد الكرة، حينما كان يتولى تدريب منتخب مصر.

وأشار الإعلامي إلى أن كيروش لن يأتي إلى مصر إلا للحصول على باقي مستحقاته لدى اتحاد الكرة، مؤكداً ان المدرب البرتغالي يرفض العمل مجدداً في مصر.

ولفت شوبير إلى أن الكثيرين حاولوا إقناع كيروش بأن الأهلي منظومة رائعة وسيكون سعيداً فيها، متابعاً: "الراجل بالبلدي كده قالهم إنه قفل مما حدث من جانب اتحاد الكرة معه، خلال الفترة الماضية، كما حاول بعض أعضاء جهازه الفني في المنتخب الوطني السابق إقناعه بتدريب الأهلي، لكنه رفض تماما، وأيضا حاول نيلو فينجادا، المدرب البرتغالي السابق لاتحاد الكرة، إلا أنه لا يريد تدريب الأحمر".

وتابع: "خليلوزيتش خارج حسابات الأهلى لأن المدرب يفضل العمل مع المنتخبات وليس الأندية، وينتظر عرضاً من أحد المنتخبات خلال الفترة المقبلة".

وأكد شوبير أن "الأهلى لديه قرار نهائى برحيل سواريش، وكان من المفترض أن يرحل قبل مباراة سيراميكا التي أقيمت بالأمس، لكن الرأى بالإجماع انتصر لمنحه الفرصة لنهاية الموسم"، متساءلاً: "هل بعد غموض موقف المدرب الجديد يستمر سواريش مع الأهلي؟".