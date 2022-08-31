شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوجه الشكر لـ حسام حسن وجهازه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى المصرى بالإجماع فى اجتماعه، صباح اليوم، توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفنى والإدارى والطبى على ما قدموه للفريق الأول بالنادى خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وأنهى النادى المصرى مشاركته فى الدورى العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.

المحكمة الرياضية الدولية كانت قد أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادى المصرى، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادى كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدى السابق، حيث كان الوداد المغربى قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتى تتخطى 2 مليون جنيه.