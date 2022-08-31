شكرا لقرائتكم خبر عن قفة يعود إلى سيراميكا فى الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته لـ إيسترن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد مسئولو سيراميكا لاعبهم أحمد أمين "قفة" فى الموسم الجديد يعد انتهاء إعارته إلى إيسترن كومبانى الهابط إلى دورى القسم الثانى خصوصاً بعدما أبدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى إعجابه بإمكانيات اللاعب الفنية وطلب عودته وعدم تجديد إعارته.

وكان سيراميكا قد أعار مهاجمه "قفة" إلى صفوف إيسترن كومبانى خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة، لكى يحصل على فرصة للمشاركة ولاكتساب مزيد من الخبرت فى مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وأنهى سيراميكا الدورى الممتاز فى المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة فى جدول الترتيب بعد أن خاض 34 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مباراة وتلقى هزيمة في 11 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

وخسر سيراميكا أمام الأهلى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، باستاد الأهلي والسلام في الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، وسجل رباعية الأهلي أحمد سيد غريب ورامي ربيعة ولويس ميكيسوني ورأفت خليل.

وقدم الأهلي عرضاً قوياً في مباراة سيراميكا ونجح في تحقيق فوز عريض في "ختام المسابقة"، ورفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة ويبقي في المركز الثالث فيما تجمّد رصيد سيراميكا عند 37 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر في جدول المسابقة.