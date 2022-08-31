شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من ضم هشام صلاح من الاتحاد ورجب بكار البديل فى زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى بيراميدز من التعاقد مع هشام صلاح ظهير أيمن فريق الاتحاد السكندرى، خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث دخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات جادة مع إدارة الاتحاد لحسم الصفقة وباتت الأمور قريبة من الانتهاء.

فى المقابل وضع مسئولو الاتحاد رجب بكار ظهير أيمن الطلائع على رأس المطلوبين فى الاتحاد لتدعيم الجبهة اليمنى حال رحيل هشام صلاح رسميا، لا سيما أن رجب بكار كان ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك إلا أن الصفقة لم تكتمل.