شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من ضم هشام صلاح من الاتحاد ورجب بكار البديل فى زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى بيراميدز من التعاقد مع هشام صلاح ظهير أيمن فريق الاتحاد السكندرى، خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث دخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات جادة مع إدارة الاتحاد لحسم الصفقة وباتت الأمور قريبة من الانتهاء.
فى المقابل وضع مسئولو الاتحاد رجب بكار ظهير أيمن الطلائع على رأس المطلوبين فى الاتحاد لتدعيم الجبهة اليمنى حال رحيل هشام صلاح رسميا، لا سيما أن رجب بكار كان ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للزمالك إلا أن الصفقة لم تكتمل.
وكان بيراميدز قد أعلن نادي تمديد تعاقده مع مهاجمه الشاب إبراهيم عادل بشكل رسمي ليبقى اللاعب في صفوف النادي لأربع سنوات إضافية، ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه إبراهيم عادل مع نادي بيراميدز، فإن المهاجم الدولي الشاب مستمر في صفوف النادي حتى عام 2026.
ويعتبر إبراهيم عادل واحدا من أهم المهارات في الكرة المصرية، ونجح خلال فترة بسيطة في فرض اسمه ليكون أحد لاعبي المنتخب الوطني الأول وكذلك المنتخب الأولمبي، كما أنه من الأعمدة الأساسية لنادي بيراميدز.
يذكر أن إبراهيم عادل خضع مؤخرا لعملية جراحية عبارة عن مزق في جدار البطن وغاب بسبب تلك الإصابة عن المباريات الأخيرة ومع تواصل الآلام تقرر خضوع اللاعب لجراحة على أن يبدأ خلال أيام برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي ليكون جاهزا للعودة مع بدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد.