شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المقاولون العرب لن يكون طرفاً فى دوامة الهبوط مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه لن يدخل فى دوامة الهبوط مجدداً وستكون هناك تدعيمات قوية بالموسم الجديد.

وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "قبلت مهمة صعبة حذرنى منها الكثيرون ودخلت معسكرا طويلا مع الفريق لمدة 23 يوماً وكنت أخشى على جهازى وعلى النادى من فكرة الهبوط".

ويضيف شوقى غريب "تعبنا واجتهدنا وربنا كرمنا فى الآخر، وما فيش حاجة اسمها تفويت فى ناس تعبت واشتغلت صح".

وتابع شوقى غريب "المقاولون العرب لن يعيش هذا اليوم مجدداً ولن يكون طرفاً فى دوامة الهبوط مجدداً، وستكون هناك تدعيمات قوية استعداداً للموسم الجديد".