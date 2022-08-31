شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على يصرف إعانة عاجلة ومعاشا شهريا لأسرة مسئول الأمن الراحل بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، صرف إعانة عاجلة قيمتها 20 ألف جنيه لأسرة عبد الحكيم محمد أحمد أحد مسئولى الأمن الإدارى بالنادى المصرى، والذى وافته المنية مساء أمس بمستشفى العامرية بالإسكندرية إثر أزمة قلبية تعرض لها أثناء تأدية مهام عمله بمباراة المصرى والمقاولون العرب باستاد برج العرب، كما قرر كامل أبو على كذلك صرف معاش شهرى لأسرة الفقيد الراحل.

وأنهى النادى المصرى مشاركته فى الدورى العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدى عند النقطة 38 فى المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.

المحكمة الرياضية الدولية كانت قد أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادى المصرى، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادى كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدى السابق، حيث كان الوداد المغربى قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتى تتخطى 2 مليون جنيه.