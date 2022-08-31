شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى يوم 28 أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، حيث يخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولة الدورى والكأس.

نفاد 50% من تذاكر مباراة السوبر المصرى

أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى، مساء الاثنين الماضى نفاد 50% من تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من فتح باب حجز التذاكر للجمهور، وناشد مجلس أبو ظبى الرياضى الجماهير بالمسارعة بحجز تذاكر مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك قبل نفادها.

وكان مجلس أبو ظبى الرياضى قد أكد فى وقت سابق أن المواجهة المرتقبة طرفى الكلاسيكو المصرى الأشهر عربيا وهما بطل الدورى والكأس الزمالك والوصيف الأهلى، ستقام يوم 28 أكتوبر المقبل، فى السابعة بتوقيت القاهرة.

أسعار تذاكر السوبر المصري

جاءت أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على النحو التالي:

1000-1 درهم إماراتي «4181 جنيها مصريا» - صالة كرة القدم وهي منطقة جلوس محجوزة تقدم رؤية أفضل

2- 800 درهم إماراتي - صالة Pitch

3- 700 درهم إماراتي «3658 جنيها مصريا» - صالة النادي وهي عبارة عن ضيافة محجوزة للجلوس تشمل منطقة المأكولات والمشروبات

4- 700 درهم إماراتي «3658 جنيها مصريا» - Club Terrace وهي خدمة ضيافة محجوزة للجلوس.

5- 600 درهم إماراتي «3135 جنيها مصريا» – Premium

6- 500 درهم إماراتي «2613 جنيها مصريا» - Level 5 Premium

7- 300 درهم إماراتي «1567 جنيها مصريا» - GA1

8- 200 درهم إماراتي «1045 جنيها مصريا» - GA2

9- 150 درهما إماراتيا «783 جنيها مصريا» - GA3

10- 100 درهم إماراتي«522 جنيها مصريا» - GA4

11- 50 درهما إماراتيا «261 جنيها مصريا» - GA5

أسعار تذاكر الـ"VIP" في مباراة السوبر المصري

تتراوح أسعار تذاكر الـ«VIP» في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس في تلك الفئة.

يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يتم نقل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.