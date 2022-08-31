شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى:الطلائع يشارك فى البطولة العربية..وهذه حقيقة العرض المغرى لمحمد بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن إدارة نادي طلائع الجيش، ترفض التفريط في أي لاعب بالفريق بالانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيهم معلومات عن المشاركة في البطولة العربية".

وقال طارق العشرى في مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الموسم المنقضي من أصعب المواسم في حياتي، أشكر لاعبي طلائع الجيش على الأداء الرجولي طوال الموسم، نجحنا في المنافسة على المربع الذهبي ندًا بند مع فيوتشر، والحمد لله هدفنا كان واضح بدخول المربع الذهبي، والحمد لله ربنا وفقنا لذلك.

ويضيف العشرى:" مستمر مع طلائع الجيش في الموسم المقبل، الجميع في الطلائع تكاتف من أجل تحقيق المربع الذهبي في الموسم المقبل".

وتابع:" العميد أحمد المهدى مدير الكرة تواصل مع عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة وقاله أن البطولة العربية ستقام في دورة مجموعة في يناير وسنشارك فيها".

وعن وصول عرض كبير لضم محمد بسام حارس الطلائع علق العشرى:" لن نتخلى عن أي لاعب في طلائع الجيش مهما كانت المغريات في الموسم الجاري، أؤكد أنه لن يرحل أي لاعب عن طلائع الجيش بعد رحيل مهند لاشين لفيوتشر".

وعن مصطفى فتحى علق العشرى:" لا أعلم شيئاً عنه حتى الان ، سنتابع خلال الفترة المقبلة عددًا من اللاعبين، من أجل التعاقد مع بعضهم بالفعل الفريق يحتاج إلى تدعيمات في الموسم المقبل".