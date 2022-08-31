شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى 2021 / 2022 بعد نهاية المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز 2021 / 2022 أمس الثلاثاء بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، والذى توج بلقبه فريق الزمالك، حيث حقق اللقب الـ14 فى تاريخه والثانى على التوالى فيما جاء بالمركز الثانى فريق بيراميدز، وحصد الأهلى المركز الثالث وطلائع الجيش المركز الرابع.

هبوط المقاصة وإيسترن والجونة

شهدت منافسات الموسم المنقضى هبوط ثلاثة فرق وهى المقاصة وإيسترن كومبانى وأخيرا الجونة، حيث لم يشفع فوز الجونة على بيراميدز له فى البقاء بالممتاز بعد تعادل غزل المحلة مع الاتحاد السكندرى بالجولة الأخيرة، حيث كان يحتاج الفريق الساحلى لسقوط الغزل.

وانتهى الموسم الكروى الحالى 2021 / 2022، بمشاركة 18 فريقا فى الدورى الممتاز وأسفر عن هبوط 3 فرق عقب انتهاء مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى وهم مصر المقاصة وإيسترن كومباني والجونة.

بينما صعد فرق حرس الحدود والداخلية وأسوان للدورى الممتاز الموسم المقبل 2022 / 2023.

وجاء ترتيب الدورى المصرى الممتاز كالتالى :

حقق أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك لقب هداف الدورى برصيد 19 هدفا بعدما شارك مع فريقه في حصد لقب الدورى للمرة الثانية على التوالي .

وجاء مروان حمدى مهاجم سموحه في المركز الثانى برصيد 15 هدفا ، ثم مابولو مهاجم الإتحاد وإيبوكا مهاجم إنبى برصيد 13 هدفا .





المشاركين في البطولات الأفريقيةيشارك الزمالك والأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما سيشارك بيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية الأفريقية، وفقًا للوائح البطولة التى نصت على تحديد المشاركين فى البطولات الأفريقية وفقًا على جدول ترتيب الدورى فى الدور الأول.