شكرا لقرائتكم خبر عن ساب حبه الأول عشان ما بتحبش الاسكواش.. ست الحبايب تكشف أسرار حياة مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مصطفى عسل بطل الاسكواش المصنف ثالث عالميا من أبرز أبطال اللعبة فى الوقت الحالى لما حققه الموسم المنقضى بالاحتفاظ بلقب بطولة العظماء الثمانية وحصد لقب بطولة الجونة.

وحرص ”الخليج 365” على إجراء لقاء معه بصحبة والدته منى حزين لمعرفة كواليس كثيرة فى حياة البطل وسر اقتحامها الملعب الزجاجى لاحتضانه بعد الفوز ببطولة العظماء.

وكشفت والدة مصطفى عسل عن ترك نجلها حبه الأول بسبب أولوية الاسكواش الذى لا يعنى للطرف الثانى شيئا.

كما قالت والدة عسل فى اللقاء إن طقوس نجلها قبل المباريات طلب المأكولات التى يفضلها مثل صينية البطاطس بالفراخ، مشيرة إلى توعيته للدوام على الأذكار قبل البطولات.