صحفي مغربي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للاندية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف صحفي مغربي عن مفاجأة كبيرة بشأن بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي لم يتم تحديد لها أي دولة أوموعد حتى الآن، حيث يبحث مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن دولة مستضيفة.

وقال الصحفي المغربي المعروف عبدالمنعم بلمقدم في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" إن "مونديال الأندية الكندي، احتمال كبير جدا أن يلعب في كندا أو الصين...احتمال أكبر أن يشهد مرافقة نهضة بركان للوداد وبطبيعة الحال الأهلي المصري".

وأضاف بلمقدم: "الشكل الجديد المحتمل...كأس العالم للأندية 2023 فبعدما كان عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 7 فرق فقط، أصبح الآن 24 فريقا توزيعها كالتالي: 8 مقاعد لـ قارة أوروبا 6 مقاعد لقارة أمريكا الجنوبية 3 مقاعد لقارة أفريقيا 3 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى 3 مقاعد لآسيا وأوقيانوسيا، بواقع 2.5 مقعد لآسيا و0.5 مقعد لأوقيانوسيا".

وأضاف: "هذا بجانب مقعد لبطل دوري الدولة المستضيفة للبطولة. 8 أندية الاوروبية هي (ريال مدريد - ليفربول - مانشستر سيتي - فياريال - فينورد - روما - فرانكفورت - رانجرز). الوداد بطل العصبة... نهضة بركان بطل الكونفدرالية...الأهلي وصيف غزاة أفريقيا".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يبحث في الوقت الحالي عن دولة مستضيفة لمونديال الأندية ولكن تكون متطابقة لشروط التي وضعها وهي دفع 25 مليون دولار رسوم طلب غير قابلة للاسترداد، بالإضافة إلى تحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة بعثات الفرق المشاركة بالكامل، فضلا عن تحديد 9 ملاعب للتدريب و4 فنادق للإقامة من فئة 5 نجوم، وملعبين رئيسيين للمباريات، ومطابقة معايير فيفا في النقل التلفزيوني.