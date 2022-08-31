شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يعلن انتقال على الفيل إلى فيوتشر بعد انتهاء تعاقده مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن لاعبه على الفيل وقع لفيوتشر بعد انتهاء تعاقده مع الطلائع ليلحق بزميله مهند لاشين لاعب خط الوسط.

وقال طارق العشرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "على الفيل وقع لفيوتشر بعد انتهاء تعاقده مع الطلائع ليلحق بزميله مهند لاشين".

وأضاف العشرى "الفيل ولاشين كانوا الثنائى الوحيد فى الطلائع اللذان انتهى عقداهما ولم تفلح محاولات الطلائع لتمديدهما، وبالتالي كل اللاعبين بخلاف ذلك الثنائى مرتبطين بعقود ولن نفرط فى أى لاعب آخر".

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.