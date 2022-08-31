شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 11 يومًا، وذلك بعد ختام مشواره بمنافسات الدورى المحلى.

وخاض الدراويش آخر مبارياتهم مساء الثلاثاء ضد طلائع الجيش والتى أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية دون حضور جماهيرى، وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

وكان مجلس إدارة النادى قد قرر الاعتماد على الناشئين ولاعبى فريق الأمل فى اللقاء الختامى من أجل تحديد المميز منهم تمهيداً للاعتماد على جهودهم بشكل تدريجي وحسب حاجة الفريق خلال الموسم الجديد.

وقاد خالد القماش مدير قطاع الناشئين وجهازه المعاون من القطاع، هذه المباراة فى ختام مشوار الإسماعيلى فى المسابقة المحلية.

وأنهى الإسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.