شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحل جميع اللجان وتشكيل الجديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، حل جميع اللجان داخل الجبلاية، وتعيين لجان جديدة، خلال أيام، لتقود المهمة في الفترة القادمة، وذلك عقب انتهاء الموسم الكروي الذي أنتهى أمس الثلاثاء.

وتشمل قرارات حل اللجان، لجنة الانضباط، ولجنة شؤون اللاعبين، ولجنتي مسابقات القسم الثاني والثالث، ولجان فض المنازعات، وتراخيص الأندية، واللاعبين المحترفين، والتطوير.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اختيار عادل محفوظ وحمادة أنور لتولي إدارة المنتخبات تحت إشراف جمال علام رئيس الاتحاد، كما وافق المجلس على إدراج إدارات جديدة في الهيكل الإداري، ومنها إدارة المدربين على أن يتولاها جمال محمد علي، إدارة المنتخبات تتشكل من عادل محفوظ وحمادة أنور وإيهاب سيد علي تحت إشراف جمال علام.

كما شملت القرارات الأخيرة تشكيل وهيكلة الفروع، والموافقة على تفعيل لجنة فض المنازعات طبقا للائحة ومخاطبة الروابط لأرسال مرشحيهم، وتشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وعضوية كلا من حازم أمام عضو المجلس وعامر حسين عضو المجلس وممثلي سيتي كلوب لإعادة وضع شروط وضوابط البطولات للأكاديميات على مستوى الجمهورية.