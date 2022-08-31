شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يبدأ مرحلة الجرى حول الملعب فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى مرحلة الجرى حول الملعب، اليوم الأربعاء، بعدما نزع اللاعب السلك الخاص بجراحة فتق جدار البطن التى أجراها منذ عدة أيام استعداداً لبداية فترة التأهيل والعودة للمستطيل الأخضر.

وأخضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى أفشة لفحوص طبية مكثفة للاطمئنان على حالة اللاعب.

وكان أفشة ضمن لاعبى الأهلى الأساسيين الذين حصلوا على راحة سلبية منذ يوم 4 أغسطس الجارى تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادى باستكمال الموسم بالناشئين والعائدين من الإصابة.

واطمأن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للأهلى على محمد مجدى أفشة لاعب الفريق بعد جراحة "الفتاق" التى أجراها الأخير منذ أيام بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وتحدث سواريز مع طبيب الأهلى الدكتور أحمد أبو عبلة عن حالة أفشة وتفاصيل الجراحة التى خضع لها اللاعب وموقفه من التدريبات حينما يُطلب منه خوض تدريبات.