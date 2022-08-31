شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كيروش رفض تدريب الأهلى.. وخليلوزيتش يرفض تدريب الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر رفض تولى تدريب الأهلى.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى عن طريق بعض الوسطاء تواصل مع فايلر لكن المدرب السويسرى اعتذر، الأهلى دخل فى مفاوضات مع كيروش، لكن المدرب البرتغالى رفض بسبب الانطباع السيئ الذى لديه بسبب ما حدث معه من اتحاد الكرة".

ويضيف شوبير "الأهلى عن طريق بعض الوسطاء أكد لكيروش أن المعاملة داخل القلعة الحمراء مختلفة وسيجد تعاملا راقياً وقال المدرب البرتغالى أعلم الفرق فعلا، لكن قفلت من الكرة المصرية ولن أعود سوى للحصول على مستحقاتى وشرح ما حدث لى للجماهير".

وتابع شوبير "الأهلى كان يرغب فى تولى كيروش المسئولية لكنه فوجئ بإصراره رغم أن فينجادا تحدث معه وأبلغه أن الأهلى مختلف عن اتحاد الكرة ولكن المدرب أصر على رفضه".

وأكمل شوبير: "خليلوزيتش خارج حسابات الأهلى لأن المدرب يفضل العمل مع المنتخبات وليس الأندية، وينتظر عرضاً من أحد المنتخبات خلال الفترة المقبلة".

وتابع شوبير "الأهلى لديه قرار نهائى برحيل سواريز وكان من المفترض أن يرحل قبل مباراة سيراميكا لكن الرأى بالاجماع انتصر لمنحه الفرصة لنهاية الموسم، فهل بعد غموض موقف المدرب الجديد يستمر سواريز مع الأهلى".