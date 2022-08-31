شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شادي حسين هداف يغرد خارج أسوار الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا، حالة من التوهج الكروي مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، ليفرض نفسه على الحسابات الفنية في القطبين الأهلي والزمالك، بعد تردد أنباء كثيرة عن اقتراب اللاعب من الانضمام على وجه التحديد إلى القلعة الحمراء.

صاحب الـ 29 عاماً ظهر وتألق مع سيراميكا منذ الموسم قبل الماضي، في الظهور الأول لفريقه بالدوري الممتاز، حيث شارك شادي حسين مع فريقه وقتها في 32 مباراة، نجح خلالهم في إحراز 6 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، وكان قريباص للغاية من الانضمام إلى النادي الأهلي، غير أن الفريق الأحمر تراجع في اللحظات الأخيرة عن ضم اللاعب.

لم ييأس شادي حسين، وواصل تألقه مع فريقه وخلال الموسم الماضي، شارك مهاجم سيراميكا في 33 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين أخر لزملائه بالفريق، وتجددت الأنباء مرة أخرى عن اقتراب اللاعب من النادي الأهلي.

وتبلغ القيمة التسويقية لشادي حسين 250 ألف يورو، ويعد هدفه في المقاولون العرب من أفضل الأهداف التي سجلها في الدوري العام، حيث نجح في إحراز الهدف بتسديدة قوية من وسط الملعب نالت استحسان الجماهير.



شادي حسين (1)



شادي حسين (2)



شادي حسين (3)



شادي حسين (4)



شادي حسين (5)



شادي حسين (6)



شادي حسين (7)



شادي حسين (8)



شادي حسين (9)



شادي حسين (10)